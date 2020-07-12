Курган, , 07:06 — REGNUM В Курганской области лишь половина водоёмов в местах массового отдыха и купания населения соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» произведён отбор проб из 33 планируемых местах рекреационного назначения. Лишь в 15 из них пробы воды, почвы и песка соответствуют гигиеническим требованиям.

В Кургане — на пляжах «Голубые озера» и «Бабьи пески». В Белозерском районе — на реке Тобол. Озеро Горькое и река Хмелёвка в Куртамышском районе. Озеро Дубровное в Мишкинском районе. Озеро Юдино в Петуховском районе. В Половинском районе — в озерах Половинное и Горьком. В Притобольном районе — водоём «Велес». В Сафакулевском районе — озеро Каксарлы. В Шумихинском районе — озеро Большое Жужголо. В Шадринском районе — река Барнева. В Петуховском районе — на пляже «Курорты Зауралья».

В 10 местах вода не соответствуют по одному показателю либо вода, либо почва. К примеру, на пляже бульвара Солнечный в Кургане установлено несоответствие воды по микробиологическим показателям.

В восьми местах отдыха зауральцев води и песок полностью не соответствуют нормативам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области разрешено отдыхать лишь на 12 пляжах.

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