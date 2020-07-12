Токио, , 06:09 — REGNUM В японской столице Токио за прошедшие сутки выявили 206 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Всего в Японии за минувшие сутки было выявлено 383 случая инфицирования SARS-CoV-2. Отмечается, что в японской столице уже третий день выявляют более 200 зараженных новым коронавирусом. В связи с этим в Японии не исключили второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

Тем не менее, 11 июля в Японии отменили запрет на проведение массовых спортивных и иных мероприятий. При этом представители японского правительства заявили, что не будут вновь отправлять людей на самоизоляцию, несмотря на рост числа зараженных.

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