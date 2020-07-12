Курган, , 05:41 — REGNUM В Курганской области открыты и безопасны для купания лишь 12 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Межведомственные комиссии в Зауралье проверили места отдыха у водоёмов, где развернуты специальные спасательные посты. Отмечается, что на легальных пляжах случаи гибели людей на водоёмах не зафиксированы в последние пять лет.

В Кургане открыты пляжи «Голубые озера» и «Бабьи пески». Готовится с сдаче на следующей неделе ещё один.

В Кетовском районе согласованы с комиссией пляжи на озёрах Щучье и Кетово.

Работают два пляжа на озере Горьком в санаторий «Сосновая роща» Звериноголовского района.

В Альменевском районе открыт один пляж на озере Альменьколь.

Три пляжа открыты в Притобольном районе — «Велес», ещё один на реке Тобол, и один — на реке Глядяна.

В Петуховском районе открыты пляжи в санатории на озере Медвежьем, и на реке Барнева в селе Красная Звезда.

В Половинском районе открыт пляж озере Половинное.

Сотрудники МЧС предупреждают, что продолжается патрулирование мест несанкционированного отдыха у воды. В ходе рейдов с гражданами проводятся беседы с просьбами купаться в проверенных местах, где очищено дно водоёма и дежурят спасатели.