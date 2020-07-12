Сеул, , 05:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 44 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 21 случай связан с заражением внутри страны, еще 23 пациента прибыли из-за рубежа. Отмечается, что вновь число выявленных случаев превысило 40 после спада до 35 случаев за 10 июля.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 13 417 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 11 июля в республике скончался один человек от осложнений COVID-19. Таким образом общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 289.