Сантьяго, , 04:13 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество жертв осложнений COVID-19 в Чили достигло 6881. Также за 11 июля в стране выявили 2755 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начали пандемии в Чили подтвердили 312 029 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Уже выздоровели 281 114 человек. В настоящее время на территории Чили 24 034 активных случая заболевания.

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