Бразилиа, , 03:21 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончался 1071 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 71 469 человек. Также за 11 июля в Бразилии выявили более 39 тысяч зараженных коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 839 850.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля супруга и дети президента Бразилии Жаира Болсонару получили отрицательные результаты теста на выявление коронавирусной инфекции. У самого бразильского лидера подтвержден COVID-19, он находится на карантине и принимает препараты.

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