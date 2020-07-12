Бразилиа, , 03:14 — REGNUM Супруга бразильского президента Мишель Болсонару вместе с детьми проверились на коронавирус нового типа, сообщает Reuters.

Сообщается, что тесты показали отрицательный результат как у жены Жаира Болсонару, так и у его двух дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. После этого бразильский лидер ушел на карантин. Тогда Болсонару сообщил, что принимает лекарства против коронавирусной инфекции, в том числе гидроксихлорохин.

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