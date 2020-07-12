Вашингтон, , 01:05 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили более 71 тысячи зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что за 11 июля на территории Соединенных Штатов выявили 71 389 случаев заражения новым коронавирусом. Всего в США с начала пандемии подтвердили 3 239 296 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 134 тысячи человек.

При этом США продолжают удерживать первое место в мире как по числу зараженных новой инфекцией, так и по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа. Второе место по числу зараженных SARS-CoV-2 занимает Бразилия, третье — Индия.

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