Катманду, , 00:48 — REGNUM В Непале за прошедшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил представитель непальского минздрава в ходе брифинга.

«Число новых случаев COVID-19 в стране за прошедшие 24 часа составляет 70», — заявил он.

Отмечается, что число ежедневно выявленных пациентов в Непале продолжает снижаться. При этом 95% всех выявленных в стране случаев являлись завозными. Также власти Непала намерены проверить на наличие инфекции около 45 тысяч жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Непале наблюдался бурный рост числа зараженных новым коронавирусом. Так, например, 15 июля в стране выявили 451 случай инфицирования SARS-CoV-2.

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