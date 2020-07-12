Багдад, , 00:29 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки скончались 95 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Ираке с начала пандемии достигло 3055 человек. Также за 11 июля в стране выявили 2734 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в республике подтвердили 75 194 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также с начала пандемии в Ираке выздоровели уже 43 079 пациентов, их выписали из медучреждений. Представитель ведомства Саиф иль-Бадр отметил, что десятки работников здравоохранения заразились коронавирусом нового типа из-за непосредственных контактов с пациентами.

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