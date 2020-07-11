Кишинёв, , 23:21 — REGNUM 284 новых случая заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе молдавского минздрава.

По данным министерства, общее количество выявленных инфицированных коронавирусом в стране достигло 19 208, а число летальных исходов — 640.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 12 456.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля министерство здравоохранения Эквадора сообщило, что общее число новых выявленных на территории страны случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 1408 и теперь составляет 67 209 человек.

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