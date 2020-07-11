Москва, , 23:09 — REGNUM За минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 27 пациентов. Об этом 11 июля сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 27 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Российской Федерации от COVID-19 скончались 188 человек.

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