Кито, , 22:55 — REGNUM Общее число новых выявленных на территории Эквадора случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 1408 и теперь составляет 67 209 человек. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, с начала пандемии в Эквадоре зарегистрировано 5031 умерших среди пациентов с COVID-19.

Отмечается, что общее число пациентов, победивших COVID-19, составляет 5900.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на брифинге рассказала, что общее число выявленных на территории Палестины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 463 и превысило 5,2 тыс.

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