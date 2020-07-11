Дамаск, , 22:24 — REGNUM Правительство Сирии планирует открыть сухопутную границу с Ливаном для граждан САР, которые желают вернуться на родину и у которых есть результаты анализа на COVID-19. Об этом передает агентство SANA.

Сирийско-ливанская граница joshuapiano

Так, согласно новым правилам, прибывшие граждане должны находиться на самоизоляции на протяжении пяти дней. Граждане с положительным анализом на COVID-19 будут госпитализированы в специальные медцентры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сирийской Арабской Республики запросили у Российской Федерации лекарства для борьбы с коронавирусом.

В сирийском минздраве заявили, что усиливающиеся санкции США оказывают большое давление на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.