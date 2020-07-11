Нью-Дели, , 22:22 — REGNUM 77-летний индийский актер Амитабх Баччан, который сдал положительный тест на SARS-CoV-2, госпитализирован в местную больницу. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Мой тест на коронавирус положительный, переведен в больницу, — написал актер. — … Семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба министерства здравоохранения Индии сообщила, что в стране число зараженных коронавирусом нового типа достигло 820 916.