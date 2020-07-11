Иерусалим, , 21:46 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 1198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 июля пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом на территории страны подтверждено 37 464 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за последние 24 часа в стране скончались три пациента, общее число умерших COVID-19 составило 354.

Всего с начала пандемии в Израиле выздоровели 18 814 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Сейчас в стране зафиксировано 18 296 активных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что общее число выявленных на территории страны подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на более чем одну тысячу и превысило 211 тыс.

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