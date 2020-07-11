Анкара, , 21:35 — REGNUM Общее число выявленных на территории Турции подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на более чем одну тысячу и превысило 211 тыс. Об этом 11 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

По данным главы минздрава Турции, за сутки в стране было выявлено 1016 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 211 981.

Также сообщается, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончался 21 пациент, в результате чего суммарное количество летальных исходов теперь составляет 5344.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране свыше 193 тыс. человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля министерство здравоохранения Португалии сообщило, что за последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в стране выросло на 542.

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