Тюмень, , 20:34 — REGNUM По Тюменской области 11 июля пронёсся ураган с градом. Об этом ранее предупреждал филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Град Ольга Гусева © ИА Красная Весна

По информации паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» град и порывы ветра до 23 м/с повредили крыши нескольких домов в деревне Ачиры Тобольского района. Прерван пляжный отдых в Тобольске. А в Аромашевском районе прошёл ливень.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления в Тюменской области до утра 12 июля.