Москва, , 20:29 — REGNUM Состояние добровольцев, на которых испытывали вакцину от COVID-19, не вызывает опасений. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 11 июля директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

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По его словам, результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы в конце текущего месяца.

Напомним, 38 добровольцев принимают участие в клинических испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что специалисты из оборонного ведомства и Национального исследовательского центра имени Гамалеи приступили к завершающей стадии испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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