Лиссабон, , 20:05 — REGNUM За последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 542. Об этом сообщает 11 июля министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 46 221.

Отмечается, что число летальных исходов в Португалии от COVID-19 составляет 1654. Общее число излечившихся — 30 655.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в Национальной организации общественного здравоохранения Греции сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в стране на 41.

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