Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 18 м/с в Санкт-Петербурге повалил 50 деревьев, два человека пострадали. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

За время непогоды спасатели осуществили 73 выезда, из которых 50 связаны с падением деревьев, еще 23 — угрозой падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций.

В результате шторма пострадали два человека. В Выборгском районе дерево упало на легковой автомобиль на Лиственной улице, 18/3. Пострадал 41-летний мужчина. В Приморском районе в Удельном парке дерево упало на асфальтированную площадку со скамейками и задело 77-летнюю женщину.

«Пострадавшая с ушибами госпитализирована в Елизаветинскую больницу», — уточнили в ведомстве.

Отметим, с 18:00 принято решение о закрытии комплекса защитных сооружений, кроме судопропускного сооружения С-1. Прогнозируется повышение уровня воды до отметки 140 см, пик подъема — 00:00 12 июля.

«В настоящее время уровень воды +85 см. Движение судов будет осуществляться в штатном режиме. На вход пять судов, на выход восемь судов», — отметили в ведомстве.