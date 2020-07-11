Афины , , 19:22 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 41. Об этом сообщили 11 июля в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3772.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 193.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки было выявлено 345 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 12 пациентов.

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