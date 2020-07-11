Нур-Султан, 11 июля 2020, 19:21 — REGNUM Волонтеры Казахстана записали видеообращение к министру здравоохранения страны Алексею Цою. Соответствующее послание было размещено в интернете.
Добровольцы выразили недовольство отсутствием лекарств и питьевой воды для пациентов ряда клиник страны.
Целью обращения было желание достучаться до руководства страны в надежде на разрешение сложившейся ситуации.
Глава министерства здравоохранения страны связался с волонтерами, пообещав им решить сложившуюся проблему, в том числе при помощи организации народного контроля в указанной сфере.