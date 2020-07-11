Ижевск, , 18:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 июля выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 1747 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Максимальное число новых носителей вируса выявлено в Ижевске — 19 человек, 13 — в Кизнерском районе, пять — в Завьяловском районе, по два — в Воткинске и Игринском районе, по одному — в Глазове, Балезинском, Глазовском, Камбарском и Кезском районах.

Полностью выздоровели 1357 жителей Удмуртии, то есть более 77,67% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 28 человек. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля в Удмуртии провели 151 030 исследований на коронавирусную инфекцию. Был исследован биоматериал от 141 080 жителей республики.

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