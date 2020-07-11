Белград, , 17:57 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявлено 345 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 12 пациентов. Об этом 11 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 18 073.

Отмечается, что число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Сербии составляет 382.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 64 767.

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