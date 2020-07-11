Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM В Ростовской области с 13 июля после продолжительной паузы возобновят работу кинотеатры, СПА-центры, бани и сауны. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определёнными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу СПА-центры, бани и сауны», — уточнил глава региона.

При этом губернатор призвал жителей Ростовской области строго соблюдать санитарные требования.