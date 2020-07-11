Ярославль, , 17:43 — REGNUM Необычную картину сегодня увидели жители и гости Ярославля: «Символ России — легенда Ярославля» — памятник медведю — примерил на себя костюм рыбака. Причиной смены костюма мишки стал День рыбака.

Переодевать «рычащего медведя» в соответствии с тем или иным событием в Ярославле стало уже доброй традицией, но этот праздник особенный для многих ярославцев.

«Неизменный символ нашего города сегодня символизирует давние традиции рыбной ловли ярославцев. Волга всегда играла важную роль в жизни тех, кто селился по ее берегам. Так и в Ярославле традиционным занятием всегда была рыбная ловля. Рыбный промысел был настолько популярен, что и на гербе города первоначально была рыба, а не медведь. И только волгарь мог отличить тарань от воблы», — прокомментировал идею организаторов праздника вице-президент НП «МОТ «Золотое Кольцо», председатель Общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Александр Седухин.

Как в русских сказках, рядом с медведем гостей праздника встречает Машенька, которая не только рассказывает о рыбных традициях Ярославля, но и угощает ярким гастрономическим меню под стать празднику.

Организаторы праздника приглашают ярославцев и гостей города к памятнику медведю «Символ России — легенда Ярославля» на ул. Первомайская. Празднование Дня рыбака продлится все выходные.