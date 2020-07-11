Москва, , 16:30 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил России были подняты в воздух для перехватала американского самолета-разведчика. Об этом 11 июля сообщается в заявлении Министерства обороны страны.

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», — отмечается в заявлении.

Российские пилоты опознали в преследуемом объекте самолет ВВС США RC-135, пролетавший над Японским морем. Летчики сопровождали воздушное судно на безопасном расстоянии.

После того, как самолет-разведчик покинул воздушное пространство, находящееся в непосредственной близости с воздушным пространством России, истребители благополучно вернулись на базу.