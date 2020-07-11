Москва, , 16:27 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 11 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:24 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще 14 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что в Москве и Подмосковье в выходные дни (11−12 июля) после прохлады вернётся жаркая погода. Её принесёт антициклон.