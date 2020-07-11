Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM В общественном фонде памяти группы Игоря Дятлова не согласны с выводами прокуратуры о том, что туристы погибли на перевале из-за сошедшей лавины. Об этом заявил журналистам адвокат организации Евгений Черноусов.

По его словам, родственники погибших не согласятся с выводами надзорного ведомства. «Фактически ничего эта проверка не дала», — цитирует его ТАСС. Также Черноусов добавил, что результатов проверки не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура назвала свою версию причины гибели дятловцев. По данным структуры, они якобы погибли из-за сошедшей на палатку лавины. С этой версией ранее не соглашались и некоторые другие исследователи.

Напомним, трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Погибли девять человек, в том числе руководитель группы Игорь Дятлов. Причина произошедшего до сих пор достоверно не установлена.

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