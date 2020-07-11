Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть по причине сошедшей лавины. Об этом журналистам заявил зам. начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьянов.

Согласно выводам надзорного ведомства, снежная лавина сошла в том месте, где туристы разбили палатку. Игорь Дятлов и его товарищи якобы отошли от своего лагеря на целых 50 метров, и это, по версии прокуратуры, стало дня них фатальным. Видимость была всего 16 метров и они не смогли увидеть палату и вернуться к ней, уверены в структуре.

Далее, по данным прокуратуры, туристы якобы спустились по склону и разожгли костёр. А потом попытались снова найти палатку. Однако на улице был лютый мороз — около 40−45 градусов ниже нуля. В итоге люди погибли.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил Курьяков.

Отметим, что ряд исследователей опровергаю версию о лавине. По их словам, склон в этом месте очень пологий и возникновение такого опасного для людей движения снежных масс невозможно. А ещё часть исследователей полагают, что причиной гибели дятловцев стали военные учения. Никто не мог предположить, что в безлюдном месте на «горе мертвецов» в 40-градусный мороз находятся живые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Игоря Дятлова в составе девяти человек погибла в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна трагедии до сих пор не раскрыта.

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