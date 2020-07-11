Сурат, , 16:04 — REGNUM В индийском городе Сурат (штат Гуджарат), который является крупным центром обработки бриллиантов, начали продавать защитные маски, инкрустированные бриллиантами. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают индийские СМИ.

Владелец магазина Дипак Чокси рассказал, что идея создать такие маски с бриллиантами возникла после того, как после снятия карантина в магазин пришел человек, у которого должна была состоятся свадьба. Он попросил изготовить «уникальные» маски для жениха и невесты. Так и родилась идею инкрустировать маску бриллиантами. Тот человек купил изготовленные для него маски, а владелец магазина решил изготовить широкую линейку подобных масок.

«Есть маска, для изготовления которой требуется желтое золото и американские бриллианты, она стоит 150 тысяч рупий (более $1990 — ИА REGNUM). Другая маска делается из белого золота и настоящих бриллиантов, ее стоимость — 400 тысяч рупий (более $5,3 тыс. — ИА REGNUM)», — рассказал Чокси.