Москва, , 16:05 — REGNUM Семья погибшего в смертельном ДТП в центре Москвы с участием известного актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова потребовала у актера 40 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом 11 июля сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, несколько томов уголовного дела по факту смертельного ДТП в скором времени направят в прокуратуру для утверждения, и первыми с ними ознакомились представители потерпевшей стороны.

«По нашим данным, в общем счете они (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что к компании потерпевших родственников надеется примкнуть гражданская жена погибшего Сергея Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.