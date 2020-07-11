Хабаровск, , 16:08 — REGNUM Несогласованные массовые акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые состоялись в Хабаровске, были организованы командой политика. Об этом 11 июля сообщает региональное управление МВД РФ.

«В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также известно, что несанкционированный митинг в поддержку Фургала длился более четырех часов и был проведен во время запретов на публичные массовые мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг организацию акции в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.