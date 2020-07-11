Магас, , 15:27 — REGNUM Суд отправил под арест депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Решение об избрании ему меры пресечения было принято сегодня, 11 июля.

Напомним, что Белхороеву было предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме от 17 до 19 млн рублей.

Известно, что Белхороев возглавлял Фонд социального страхования в Ингушетии.

По версии следствия, депутат незаконно оформил на себя, членов своей семьи и лиц из ближайшего окружения документы об инвалидности.