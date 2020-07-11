Золотое, ЛНР, , 15:28 — REGNUM Представители Луганской Народной Республики начали работы по оборудованию контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Счастье и Золотое. Об этом 11 июля со ссылкой на руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко сообщает Луганский Информационный Центр.

Как отметил Филипоненко, саперы Народной Милиции ЛНР при координации представительства Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) начали проверку местности на наличие взрывоопасных предметов в районах строительства инфраструктуры пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое». Место работы также расчищается от растительности, добавил он.

По словам руководителя представительства ЛНР в СЦКК, работы были начаты в соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями в Контактной группе.

Отметим, в ЛНР официально функционирует один пункт пропуска в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Движение по мосту возможно лишь пешком.

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Напомним, за минувшие сутки боевики украинских вооруженных формирований обстреляли населенный пункт Нижнее Лозовое.