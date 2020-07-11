Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции. До этого три дня подряд выявлялось ежесуточно по 50 новых случаев, ранее заболеваемость была еще выше.

Как сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе, с учетом новых данных в Ленобласти зафиксировано 4989 случаев инфицирования за всё время пандемии. Выздоровели 4244 человека, в том числе 10 человек выписаны за последние сутки.

COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей Ленобласти, в том числе одна смерть зафиксирована за последние сутки.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, новые случаи заражения выявлены за последние сутки в Волосовском (2), Волховском (7), Всеволожском (8), Выборгском (3), Гатчинском (7), Киришском (3), Ломоносовском (5), Лужском (1), Приозерском (2), Сланцевском (1), Тихвинском (3) и Тосненском (5) районах Ленинградской области.

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