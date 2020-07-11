Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге в результате тестирования выявили 296 новых носителей коронавирусной инфекции. Это всего на четыре носителя меньше, чем было выявлено днем ранее, сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе. За сутки в городе подтверждена смерть еще 42 человек от COVID-19.

Новый подъем заболеваемости начался в Северной столице в конце июня и пока продолжается. Власти связывают рост суточного числа инфицированных с улучшением выявляемости заболевания, а также с беспечностью горожан, пренебрегающих использованием средств индивидуальной защиты в условиях сохраняющейся угрозы.

С учетом новых данных, на 11 июля в Петербурге зафиксировано 27 277 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели и выписаны 21 071 человек, в том числе 181 человек — за последние сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается одной из самых высоких в стране. За всё время скончались от этой болезни 1583 жителя города. Суточная смертность в Петербурге, по данным за 10 июля, намного превышает московскую — 42 смерти в Петербурге против 29 в Москве.

Уровень летальности коронавирусной инфекции в Петербурге составляет на сегодня 5,8% от общего количества зарегистрированных случаев заражения. Для сравнения: в Москве — 1,8%. Специалисты связывают высокую летальность с тем, что в Петербурге в составе населения очень много пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, что способствует тяжелым последствиям заболевания COVID-19.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 709 человек. Под медицинским наблюдением находится 1709 человек. Из них 201 — в обсерваторе, 944 — на самоизоляции, 564 — контактные лица.

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