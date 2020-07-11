Хабаровск, , 15:47 — REGNUM Граждан Китая, которые проживают в Хабаровске, китайские информационные платформы в соцсети WeChat призвали не участвовать в митингах в поддержку арестованного по подозрению в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 11 июля сообщает портал biang.ru.

«На площади Ленина в Хабаровске проходят митинги, в основном с требованием освободить арестованного губернатора Хабаровского края. Призываем проживающих в Хабаровске граждан Китая не участвовать в митингах и усилить личные меры по борьбе с эпидемией», — говорится в сообщении, к которому прикреплен скриншот из сообщения в китайской соцсети.

Также в нем отмечается, что на данных протестных акциях участвующие в них не используют индивидуальные защитные маски, что может способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в несогласованных акциях по поддержке арестованного губернатора Сергея Фургала, которые проводил штаб политика, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек.