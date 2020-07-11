Симферополь, , 15:11 — REGNUM Примерно 400 тысяч туристов прибыло на отдых на территорию Крыма за первые десять дней после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 11 июля рассказал журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

«То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля, когда были сняты ограничения — ред.) Крым получил уже 400 тысяч туристов», — заявил министр.

Также он рассказал, что в общей сложности в республику Крым в июле текущего года приедет около 1,5 млн туристов для отдыха.

Кроме этого, Вовченко рассказал, что такие цифры сопоставимы и цифрами прошлого года и указал, что, согласно самым пессимистичным прогнозам, в нынешнем году курортный сезон на полуострове будет длиться до октября.

Напомним, после снятия ограничительных мер безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Крым начала принимать туристов из других регионов России с 1 июля, а внутренний туризм был разрешен с 15 июня.