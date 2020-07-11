Владимир, , 14:53 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 11 июля зарегистрировано 88 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, в том числе два — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 3787 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 135 человек. В регионе было проведено 134 тыс. 116 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 164 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 68 человека. На стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 — с пневмонией.

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