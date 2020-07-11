Челябинск, , 14:42 — REGNUM В Челябинске заложен камень на месте стелы в честь присвоения ему звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Стела появится на Аллее Славы. На ней разместят герб Челябинска и текст из указа президента Владимира Путина. Место выбрали горожане на портале «Активный житель 74». Камень открыли ветеран труда Лия Скородумова, губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 городов России получили 2 июля звание «Город трудовой доблести». Среди них и столица Южного Урала.