Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимирской области 11 июля подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них шесть выявлено в Петушках, по пять — в Коврове, Гусь-Хрустальном и Муроме, по четыре — во Владимире, Юрьев-Польском и Александрове, три — в Вязниках, по два — в Кольчугино, Суздале и Камешково, по одному — в Собинке, Гороховце и Радужном.

Всего в области зарегистрированы 4874 носителя вируса: 861 — во Владимире, 745 — в Гусь-Хрустальном, 581 — в Петушках, 415 — в Муроме, 384 — в Александрове, 353 — в Коврове, 287 — в Собинке, 245 — в Вязниках, 212 — в Юрьеве-Польском, 168 — в Кольчугино, 143 — в Судогде, 124 — в Киржаче, 100 — в Меленках, 83 — в Суздале, 70 — в Камешково, 41 — в Радужном, 34 — в Красной Горбатке, 28 — в Гороховце.

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