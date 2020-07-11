Орск, Оренбургская область, , 14:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области 10 июля скончался хоккеист ХК «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Утром 10 июля во время тренировки Павел почувствовал недомогание. Ему стало плохо на пробежке. Вызвали бригаду скорой помощи. В машине по дороге в больницу хоккеист впал в кому. В реанимационном отделении медики не смогли спасти жизнь молодого спортсмена. В качестве предварительной причины смерти названа тромбоэмполия лёгочной артерии.

В ВХЛ отметили, что жалоб на здоровье у хоккеиста не было. Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти спортсмена. ХК «Южный Урал», Высшая хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным и близким спортсмена. Федерация хоккея России и Высшая хоккейная лига заявили, что окажут финансовую помощь семье Павла Крутия.