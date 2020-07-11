Оренбург, , 14:07 — REGNUM В Оренбургской области увеличились число летальных исходов в COVID-центрах. От коронавирусной инфекции за сутки, по состаонию на 11 июля, скончался еще один пациент, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 28 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 4 708 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 485 пациентов.

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