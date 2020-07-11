Тернополь, Украина, 11 июля 2020, 15:04 — REGNUM Массовое инфицирование коронавирусом произошло среди работников кирпичного завода «Керамик», расположенного в городе Бережаны Тернопольской области, сообщили 10 июля в пресс-службе Бережанской районной администрации.
Руководству предприятия рекомендовали приостановить деятельность завода и предпринять меры относительно соблюдения работниками противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине за сутки выявили 800 случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране составило 52 843.