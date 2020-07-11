Хабаровск, , 15:04 — REGNUM На несогласованный митинг в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пришло от 10 до 12 тысяч человек, акция была организована командой арестованного губернатора. Об этом 11 июля сообщает региональное управление МВД РФ.

«В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора края проходил в течение свыше четырех часов и был проведен в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовые несогласованные акции в поддержку задержанного 9 июля возле своего дома и арестованного 10 июля Басманным судом Москвы на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске.