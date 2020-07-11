Курск, , 13:44 — REGNUM В Курской области по состоянию на 11 июля зарегистрировано 46 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждена ещё одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончался 69-летний мужчина.

Выписаны после выздоровления были 3998 пациентов, в том числе 77 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 17 человек.

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