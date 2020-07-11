Минск, , 15:05 — REGNUM В Белоруссии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 64 767, сообщили 11 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

До 54 919 человек увеличилось число пациентов, выздоровевших от COVID-19. За весь период эпидемии в Белоруссии скончались 459 человек.

Численность проведенных тестов на SARS-CoV-2 в Белоруссии составила 1 123 158.

За сутки в Белоруссии выявили 163 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 665 человек, скончались пять человек.