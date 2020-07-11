Токио, , 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей. Об этом 11 июля сообщает телеканал NHK.

На основании сборных данных из разных мест, сообщается, что за неделю бедствия его жертвами стали 66 человек и ещё 14 числятся как погибшие без вести.

Также сообщается, что в 11 японских префектурах в настоящее время свыше 12 тысяч домов разрушены или повреждена, а на территории префектур Кумамото и Оита 4,3 тысячи семей остаются без воды.

Кроме этого, по данным министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, на сегодняшний день ущерб от разгула стихи составил 11,7 млрд иен ($109 млн).

Напомним, проливные дожди в районе японского острова Кюсю идут в течение недели, при этом за данный период они распространились наиболее широкую площадь и захватили и остров Хонсю.